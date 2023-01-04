Kanadalı AIM Meksika’da 14 hurda sahası satın aldı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:53:31 (GMT+3) | San Diego

Kanadalı American Iron & Metal (AIM), Meksika’da hurda işlemek üzere 14 hurda sahası bulunan Chiho Environmental Group ile American Kalisch Investment Group’un ortak girişimi Kalischatarra’daki %50 hisseyi 20 milyon $’a satın aldı.

Kalischatarra, Meksika’nın kuzeyinde ve kuzeybatısındaki 14 hurda sahasıyla faaliyet gösteren bağlı kuruluşları Comercializadora de Reciclados Iron, SA de CV ve Recable, SA de CV aracılığıyla hurda alım, satım ve dönüşümü yapıyor.

Chihuahua’da yer alan başlıca sahalardan birinde kendi sahalarından hurda işleyen bir öğütücü bulunuyor. Söz konusu hurda Meksika veya ABD’nin güneybatısındaki üreticilere satılıyor. Şirket aynı zamanda alüminyum, paslanmaz çelik ve bakır gibi demir dışı metal ticareti de yapıyor.

Chiho, Kalischatarra’nın net kârının 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 63,4 milyon MXN (3,2 milyon $) ve 361,5 milyon MXN (18,1 milyon $) seviyelerinde yer aldığını da belirtti.