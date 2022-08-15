Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %0,3 arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:24:19 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Haziran ayında %0,3 artışla 20,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut dışı inşaat sektörüne yönelik yatırımlarda meydana gelen %2,4 artış sayesinde yatırımlar genel olarak yükseldi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar altı eyalette kaydedilen artışlara rağmen %0,4 düşüşle 15,5 milyar $ seviyesinde yer alarak dokuz ay üzerine ilk kez azalmış oldu. Quebec’te konut inşaatına yönelik yatırımlar söz konusu düşüşte başı çekti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %1,6 düşerek 6,9 milyar $ seviyesine geriledi. Söz konusu düşüşe rağmen çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana yukarı yönlü hareket etti.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar altı eyalette meydana gelen artışlarla birlikte %0,7 artarak 8,6 milyar $ seviyesinde yer aldı ve çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımları geride bıraktı.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,7 artışla 3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario %4,1 ile ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda başı çekti.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,7 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario’nun %3,8 ile başı çektiği altı eyalette artışlar bildirildi.

Haziran ayında endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %3,7 artarak 974 milyon $ seviyesine yükselerek 2020 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.