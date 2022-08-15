﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %0,3 arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 09:24:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Haziran ayında %0,3 artışla 20,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Konut dışı inşaat sektörüne yönelik yatırımlarda meydana gelen %2,4 artış sayesinde yatırımlar genel olarak yükseldi.

Konut inşaatına yönelik yatırımlar altı eyalette kaydedilen artışlara rağmen %0,4 düşüşle 15,5 milyar $ seviyesinde yer alarak dokuz ay üzerine ilk kez azalmış oldu. Quebec’te konut inşaatına yönelik yatırımlar söz konusu düşüşte başı çekti.

Çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar Haziran ayında %1,6 düşerek 6,9 milyar $ seviyesine geriledi. Söz konusu düşüşe rağmen çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana yukarı yönlü hareket etti.

Tek haneli konut inşaatına yönelik yatırımlar altı eyalette meydana gelen artışlarla birlikte %0,7 artarak 8,6 milyar $ seviyesinde yer aldı ve çok haneli konut inşaatına yönelik yatırımları geride bıraktı.

Öte yandan ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %2,7 artışla 3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario %4,1 ile ticari bina inşaatlarına yönelik yatırımlarda başı çekti.

Aynı ayda kurumsal bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %0,7 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ontario’nun %3,8 ile başı çektiği altı eyalette artışlar bildirildi.

Haziran ayında endüstriyel bina inşaatlarına yönelik yatırımlar %3,7 artarak 974 milyon $ seviyesine yükselerek 2020 yılının Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Construction Supply Group Gerdau Construction Products'ın beş dağıtım tesisini satın aldı

09 May | Çelik Haberler

ABD inşaat sektörü istihdamı kasım ayında çoğu eyalette yükseldi

19 Ara | Çelik Haberler

ABD inşaat sektörü istihdamı 2008 yılının aralık ayından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı

07 Kas | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe işsizlik oranı mart ayında %9,5’e geriledi

07 Nis | Çelik Haberler

US Steel Alabama’da yeni elektrik ark ocağı ve boru bağlantı tesisi kuracak

20 Mar | Çelik Haberler

AK Steel 36 milyon $ değerinde araştırma tesisi inşa ediyor

24 Şub | Çelik Haberler

Pennsylvania merkezli boru üreticisi 5 milyar $’lık doğal gaz boru hattı için boru tedarik edecek

05 Şub | Çelik Haberler

ABD’de 2014 yılında inşaat izinleri ve konut inşaatları arttı

22 Oca | Çelik Haberler

ABD Ulaştırma Bakanlığı 600 milyon $ ulaşım fonu açıkladı

27 Şub | Çelik Haberler

ABD-Kanada arasındaki köprü projesinde sadece ABD üretimi çelik kullanma zorunluluğu kaldırıldı

17 Ara | Çelik Haberler