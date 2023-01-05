ABD Ulaştırma Bakanlığı dört büyük köprü projesi için 2,1 milyar $’lık finansman açıkladı

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:00:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Federal Karayolları İdaresi, Biden yönetiminin altyapı yatırım paketi kapsamında ülke genelinde köprülere sağlanacak ilk finansmanları duyurdu.

Yapılan açıklamada beş eyaleti birbirine bağlayan, çalışanların günlük yaşamları ve ulusal ekonomiyi destekleyen yük taşımacılığı için hayati bir önem taşıyan dört projenin finanse edileceği ifade edildi. Köprülerin onarılmasıyla sürücülerin yaşadığı önemli güvenlik sorunları ve maliyetlerin artmasına yol açan yük taşımacılığındaki gecikmeler giderilecek.

İlk etapta Ohio Nehri üzerinde yer alan Brent Spence Köprüsü’nün onarımına 1,38 milyar $, Kaliforniya’daki Golden Gate Köprüsü’nün onarımı ve güçlendirilmesine 400 milyon $, Connecticut’taki Gold Star Memorial Köprüsü’nün onarımına 158 milyon $ ve Şikago’daki Calumet Nehri üzerinde yer alan dört köprünün onarımına 144 milyon $ finansman sağlanacak.