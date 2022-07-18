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Kanada Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirdi

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 15:08:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada hükümeti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın uluslararası barış ve güvenliği ihlal ederek ciddi bir uluslararası krize neden olduğu gerekçesiyle Rusya için yeni bir yaptırım paketi açıkladı.

Yeni yaptırım paketine göre, Kanadalı bir kişi veya şirketin Rusya’ya ana metal üretimi, nihai metal üretimi, motorlu taşıt, römork ve yarı römork üretimi, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler üretimi, elektrikli ekipman üretimi ve kara taşımacılığı ile boru hatlarıyla taşımacılık dahil olmak üzere bazı alanlarda hizmeti vermesi yasaklandı.


Etiketler: Kanada Rusya Kuzey Amerika Üretim 

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