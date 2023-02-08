Kanada 6 ülkeden ithal inşaat demirinden vergi almaya devam edecek

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Belarus, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Portekiz ve İspanya’dan ithal inşaat demiri ithalatına uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesini tamamladığını ve söz konusu ithalata vergi uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
Vergi oranları %2,4 ve %108,5 arasında değişiyor.
Antidamping vergileri ilk olarak 2017 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmişti.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7215.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.