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Kanada 6 ülkeden ithal inşaat demirinden vergi almaya devam edecek

Çarşamba, 08 Şubat 2023 10:54:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Belarus, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Portekiz ve İspanya’dan ithal inşaat demiri ithalatına uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesini tamamladığını ve söz konusu ithalata vergi uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Vergi oranları %2,4 ve %108,5 arasında değişiyor.

Antidamping vergileri ilk olarak 2017 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7215.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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