 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > JSW...

JSW Steel’in kısıtlamalara rağmen Endonezya’dan metalürjik kok ithal etmesine izin çıktı

Perşembe, 17 Nisan 2025 12:22:17 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticisi JSW Steel’in Endonezya’dan düşük kül içerikli metalürjik kok ithal etmesine izin verdi ve ithalat tonajı bu yılın başında ülkelere özgü getirilen kota miktarını aştı.

Kaynaklar, JSW Steel’in Endonezya’dan 106.000 mt düşük kül içerikli metalürjik kok ithal etmesine izin verildiğine ve bu miktarın, söz konusu ülkeye tanınan toplam kotanın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), bu yılın ilk çeyreği için metalürjik kok ithalat kotasının 1,44 milyon mt olarak belirlendiğini belirtti.

Endonezya özelinde bakıldığında ise 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki dönem için belirlenen kotanın 66.364 mt olduğu görüldü.

Hükümetin, JSW Steel’in ithalat yapamayacağı bir ülkeye kota uygulamaya başlamış olması sebebiyle Endonezya’dan metalürjik kok temin etmesine izin verdiği bildirildi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in kok üretimi ilk çeyrekte %2,4 arttı

17 Nis | Çelik Haberler

Kazakistan merkezli Qarmet Karaganda tesisinde yeni kok bataryaları kuracak

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay seyretse de artış hedefleniyor

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Hindistan metalürjik kok ithalatına yönelik antidamping soruşturmaları başlattı

02 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay, koklaşabilir taş kömürü fiyatları hafifçe yükseldi

28 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yatay

21 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömürü fiyatlarıyla birlikte gevşedi

14 Mar | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Nippon Steel hammadde ithalatındaki kısıtlamaları mahkemeye taşıdı

13 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatlarında düşüş durdu, artış beklentisi yok

07 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları gevşemeye devam etti, beklentiler olumsuz

28 Şub | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis