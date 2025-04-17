JSW Steel’in kısıtlamalara rağmen Endonezya’dan metalürjik kok ithal etmesine izin çıktı

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticisi JSW Steel’in Endonezya’dan düşük kül içerikli metalürjik kok ithal etmesine izin verdi ve ithalat tonajı bu yılın başında ülkelere özgü getirilen kota miktarını aştı.

Kaynaklar, JSW Steel’in Endonezya’dan 106.000 mt düşük kül içerikli metalürjik kok ithal etmesine izin verildiğine ve bu miktarın, söz konusu ülkeye tanınan toplam kotanın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), bu yılın ilk çeyreği için metalürjik kok ithalat kotasının 1,44 milyon mt olarak belirlendiğini belirtti.

Endonezya özelinde bakıldığında ise 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki dönem için belirlenen kotanın 66.364 mt olduğu görüldü.

Hükümetin, JSW Steel’in ithalat yapamayacağı bir ülkeye kota uygulamaya başlamış olması sebebiyle Endonezya’dan metalürjik kok temin etmesine izin verdiği bildirildi.