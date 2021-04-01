JSW Steel, Dolvi çelik tesisinde sıcak haddelenmiş levha üretimine başladı

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:05:20 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinden JSW Steel, Maharashtra’da bulunan Dolvi tesisindeki yıllık 5 milyon mt kapasiteli sıcak şerit tesisinde sıcak haddelenmiş levha üretimine başladığını açıkladı.

Dolvi çelik tesisinin mevcut kapasitesi yıllık 5 milyon mt.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, JSW, Dolvi çelik tesisinin kapasitesini ikiye katlayarak yılda 10 milyon mt’a çıkarma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, JSW Steel’in Ba2 olan kredi notunu aynı tuttuğunu ve şirketin görünümünü negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Kredi notunun aynı kalması ve görünümün durağana çevrilmesi, JSW’nin 2021 yılı Mart ayında sona eren mali yılın üçüncü çeyreğinde faaliyet performansında kaydedilen toparlanmadan kaynaklandı. Moody’s, JSW’nin önümüzdeki 12-18 aylık dönemde iyileşmeye devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti. Kredi notu aynı zamanda JSW’nin mali açıdan kötü durumda olan Hint çelik üreticisi Bhushan Power and Steel Limited’i (BSPL) devralmasını da yansıtıyor. Moody’s’e göre, BPSL’nin katma değerli ürün teklifleri ve JSW’nin demir cevheri madenlerine yakınlığı, şirketin faaliyet profilini daha da güçlendirecek.