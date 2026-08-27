Joud Steel: Türkiye, Suriye çelik sektörünün yeniden yapılanmasında kilit rol oynuyor

Suriye merkezli çelik üreticisi Joud Steel'in Yönetim Kurulu Başkanı Anas Joud, Suriye'nin büyük ölçekli yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte yıllık çelik talebinin 4-5 milyon mt seviyesine ulaşabileceğini, Türkiye'nin hammadde, yedek parça ve teknik uzmanlık tedarikinde önemli bir rol üstlenmesi beklendiğini ifade etti.

Suriye'de çelik üreticileri %20-30 kapasiteyle çalışıyor

Joud Arap Demir Çelik Birliği'ne verdiği röportajda ülkedeki çelik üreticilerinin sınırlı elektrik arzı ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle kapasitelerinin yalnızca %20-30'unu kullanabildiğini belirtti. Joud Steel, 11 yıllık duruşun ardından tesislerinden birini yeniden devreye alırken, üretim haftada üç günle ve 5.000-6.000 mt ile sınırlı.

Suriye'nin 2011 yılı öncesindeki yıllık çelik tüketiminin yaklaşık 2 milyon mt, yerel üretim kapasitesinin ise 2-2,5 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Joud'a göre yeniden yapılanmanın hızlanmasıyla tüketim ilk aşamada 2 milyon mt seviyesini aşarak 3-4 milyon mt'a, daha uzun vadede ise 5 milyon mt'a kadar çıkabilir.

Türkiye'den hammadde ve teknik destek sağlanıyor

Joud, Suriye'deki elektrik ve yakıt maliyetlerinin Türkiye'ye kıyasla daha yüksek olduğunu ve bunun yerel üreticilerin ithal çelik karşısındaki rekabet gücünü sınırladığını ifade etti. Bununla birlikte enerji santrallerinin kademeli olarak rehabilite edilmesinin ve planlanan yeni yatırımların kapasite kullanım oranlarını artırması bekleniyor.

Türkiye'nin Suriye çelik sektörü açısından hammadde, yedek parça ve teknik uzmanlık kaynağı olarak giderek daha fazla önem kazandığını belirten Joud, Türk uzmanların şirketin tesisinin yeniden devreye alınmasına destek verdiğini, Türkiye'den ve Arap ülkelerinden yatırımcıların ülkedeki olası ortaklıkları değerlendirdiğini aktardı.

Bununla birlikte Türkiye'den gelen çelik ürünlerinin kısa vadede Suriye pazarındaki arz açığının kapatılmasına katkı sağladığını ifade eden Joud, buna karşın ithalatın yerel üreticiler üzerinde rekabet baskısı oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin üretim ölçeği ve teknolojik altyapısı bakımından avantajlı olduğunu belirten Joud, Suriye'deki mevcut haddehanelerin tam kapasiteyle çalışmaları halinde yerel uzun mamul talebini büyük ölçüde karşılayabileceğini, bu nedenle ithalatın ağırlıklı olarak ülkede üretimi daha sınırlı olan yassı çelik ürünlerinde yoğunlaştığını aktardı.

Limanlardaki toparlanma tedarik zincirlerini destekliyor

Lazkiye ve Tartus limanlarında faaliyetlerin yeniden başlaması ve uluslararası denizcilik şirketlerinin geri dönmesi, hammadde ve endüstriyel ekipman ithalatını kolaylaştırdı. Suriye çelik ithalatına izin vermeyi sürdürürken, hükümet yerel üreticileri korumak amacıyla bazı vergiler ve teşvikler uygulamaya aldı.

Joud, yerel çelik üretiminin neredeyse tamamının Suriye pazarında tüketildiğini ve yeniden yapılanma, altyapı rehabilitasyonu ve konut projelerinin mevcut arzı absorbe etmesi nedeniyle kısa vadede ihracat öngörülmediğini belirtti. Yerel kapasitenin talebi karşılamakta yetersiz kalması halinde Suriye'nin ilave çelik ithalatına ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.

Joud Steel'in yatırımcılarla birlikte Şam yakınlarındaki Adra Sanayi Bölgesi'nde kurduğu çelikhanenin yıllık 800.000 mt kütük üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Şirket, 11 yılı aşkın bir duruşun ardından tesislerinden birini yeniden devreye almış olsa da elektrik arzındaki yetersizlik nedeniyle halen yaklaşık %30 kapasiteyle ve haftada üç gün çalışıyor; mevcut üretim miktarı ise 5.000-6.000 mt seviyesinde bulunuyor. Enerji tedarikinin iyileşmesi ve teknik personelin geri dönmesiyle şirketin kapasite kullanım oranını kademeli olarak artırması bekleniyor.