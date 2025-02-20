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Jiujiang Steel, 1.780 metreküplük yüksek fırınında bakım çalışmasına başladı

Perşembe, 20 Şubat 2025 11:18:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Jiangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Jiujiang Pinggang Iron and Steel Co., Ltd. (Jiujiang Steel), 1.780 metreküplük yüksek fırınında 6 Şubat'tan bu yana 43 gün sürecek bakım çalışmasına başladığını ve bunun sonucunda erimiş demir üretiminde 215.000 mt kayıp olacağını duyurdu.

Aynı süre zarfında üretici birkaç üretim hattında da eş zamanlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecek ve böylece çelik levha, nervürlü kangal ve inşaat demiri üretimini sırasıyla 66.000 mt, 128.000 mt ve 40.000 mt azalacak.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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