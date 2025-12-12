 |  Giriş 
Jingjiang Yongjin Jiangsu'daki tersinir soğuk haddehanesini yeniledi

Cuma, 12 Aralık 2025 14:57:47 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli paslanmaz çelik üreticisi Jingjiang Yongjin Metal Technology’nin Jiangsu Eyaleti’nde bulunan 3 No’lu 20 merdaneli tersinir soğuk haddehanesinde 1. ve 2. seviye otomasyon sisteminin kurulumunu tamamladığını duyurdu.

Primetals, üstlendiği projenin haddehaneyi daha kolay kullanılabilir hale getirdiğini, performans seviyelerini artırdığını ve yedek parçalara güvenilir erişim imkanı sağladığını belirtti.

Proje kapsamında 1. ve 2. seviye otomasyon sistemleri, HD33 orta gerilim sürücülerini içeren bir tahrik sistemi, ikaz sistemleri ve otomasyon kontrol birimleri kuruldu. Primetals’a göre entegre bir otomasyon mimarisi kullanılarak haddeleme faaliyetlerinin daha güvenilir şekilde yürütülmesi ve hassasiyetin artırılması amaçlandı.

Küresel elektrik ekipmanları tedarikçisi Inovance’ın iş birliğiyle temin edilen yeni orta gerilim sürücülerinin haddehane performansının ve üretim güvenilirliğinin artırılmasında kilit rol oynadığı ifade edildi. Primetals, modüler tasarım sayesinde bu sürücülerin toplam yatırım maliyetlerini düşürdüğünü, kurulum ve devreye alma süresini kısalttığını ve tam kapasitede üretime hızlı bir geçiş sağladığını belirtti.


