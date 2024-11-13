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JFE Steel ve Nippon Steel yeşil geçiş için hükümet finansmanına başvurdu

Çarşamba, 13 Kasım 2024 11:49:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Japon çelik üreticileri JFE Steel ve Nippon Steel Corporation, operasyonlarını karbondan arındırmaya yönelik araştırma ve geliştirme çabalarını ilerletmek için “Yeşil Dönüşüm Teşvik Yasası” kapsamındaki hükümet finansmanına başvurdu. Japonya hükümeti bu yıldan itibaren çelik de dahil olmak üzere başlıca sektörlere mensup şirketlere mali destek sağlayacak. Söz konusu finansman kapsamında toplam yatırımların önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 484 milyar JPY’ye (3,12 milyar $) ulaşacağı tahmin ediliyor.

JFE Steel, söz konusu finansmanı Kurashiki’de bulunan West Japan Works tesisindeki 2 No’lu yüksek fırının yerini alacak yeni bir elektrik ark ocağı inşa etmek için kullanmayı planlıyor. Elektrik ark ocağının 2027 ve 2028 yılları arasında devreye alınması bekleniyor.

Öte yandan Nippon Steel, Kyushu Works tesisinde yüksek fırın üretiminden büyük ölçekli elektrik ark ocağı üretimine geçmek üzere yeni elektrik ark ocakları inşa edecek. Ayrıca şirket, Setouchi Works tesisindeki elektrik ark ocağı kapasitesini de genişletmeyi hedefliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi JFE Steel Nippon Steel 

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