JFE Steel karbonsuz üretim hedefine ulaşmak için iki tesis inşa edecek

Pazartesi, 20 Haziran 2022 15:29:08 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirme hedefi doğrultusunda çelik üretim süreçlerinde karbon kullanacak teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla iki adet araştırma ve geliştirme projesi için yeni tesisler inşa edecek. Bu tesislerle şirket çelik cürufu ve yüksek fırın gazı gibi yanıcı gazlar da dahil olmak üzere çelik üretiminde ortaya çıkan yan ürünler de boşa gitmemiş olacak.

Projelerden biriyle şirket metanol sentezlemek için karbon kullanan bir sistemi optimize etmeyi amaçlıyor. Fukuyama Bölgesi’nde bulunan JFE Steel West Japan Works’te kurulacak tesisin inşaatı bu yıl başlayacak ve tesis 2023 yılında faaliyete geçecek. Odak noktası yeni bir çelik üretim yöntemine dahil edilecek büyük ölçekli bir karbon yakalama ve kullanım sürecinin ticari olarak devreye alınması olacak.

Diğer proje ise çelik cürufunun hızlı ve büyük miktarda kömürleştirilmesine dayalı karbon sabitleme teknolojisinin araştırma ve geliştirmesine odaklanacak. Chiba Bölgesi’nde bulunan JFE Steel East Japan Works’teki inşaat gelecek yıl başlayacak ve tesis 2024 yılında faaliyete geçecek.

Her iki tesisteki deneme üretimi 2025 yılı içerisinde tamamlanacak.