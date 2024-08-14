JFE Engineering Nikaragua’da çelik köprü inşa edecek

Japon çelik üreticisi JFE Steel’in bağlı kuruluşu JFE Engineering Corporation, Nikaragua’da gerçekleştirilecek çelik köprü projesi için Nikaragua Ulaşım ve Altyapı Bakanlığından sipariş aldığını duyurdu.

Japonya hükümetinin yaklaşık 3,46 milyar JPY (23,52 milyon $) finansman sağlayacağı proje kapsamında JFE Engineering, Nikaragua’nın Mulukuku kentinde siper çeliğinden üretilmiş kafes köprü inşa edecek ve bu sayede köprü, bakım gerektirmeden uzun bir süre faaliyette kalabilecek. Ayrıca söz konusu proje, bölge ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacak.

Projenin inşaatın başladığı tarihten itibaren 24 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.