JFE Bars & Shapes Mizushima’daki elektrik ark ocağını yenileyecek

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation’ın bağlı kuruluşu JFE Bars & Shapes Corporation, Mizushima Works tesisini modernize edeceğini duyurdu.
Proje kapsamında şirket, söz konusu tesiste 30 yıldır faaliyette olan elektrik ark ocağının gövdesini yenileyecek ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den temin edeceği “Q-One” adlı yeni nesil güç ünitesini kuracak.
Bu sayede JFE Bars & Shapes, enerji ve elektrot tüketimini azaltırken, eritme süresini kısaltarak verimliliğini artırmayı hedefliyor. Tesisin 2028 yılının bahar aylarında yeniden devreye alınması planlanıyor.