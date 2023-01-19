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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım ayında aylık %3,6 arttı

Perşembe, 19 Ocak 2023 12:26:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %3,6 artışla ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %23,1 düşüşle 376.153 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %53,4’ü iç piyasaya, kalan %46,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,6 ve yıllık %13,4 düşerek 747.864 mt olurken, stokların %74,1’i çelik imalatçıları, %25,9’u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %8,5 ve yıllık %27,9 düşüşle 355.807 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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