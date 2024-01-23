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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım ayında %2,3 düştü

Salı, 23 Ocak 2024 13:30:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %2,3 düşüş ve yıllık %6,4 artışla 398.512 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52,4’ü iç piyasaya, kalan %47,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Kasım ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %3,9 ve yıllık %16,5 düşüşle 626.607 mt olurken, stokların %71,4’ü çelik imalatçıları, %28,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %10,2 düşüş ve yıllık %4,5 artışla 373.287 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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