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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Kasım ayında %1,1 düştü

Çarşamba, 20 Aralık 2023 08:39:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %1,1 düşüş ve yıllık %11,5 artışla 404.844 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51,2’si iç piyasaya, kalan %48,8’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ekim ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %1,3 artış ve yıllık %15 düşüşle 652.926 mt olurken, stokların %71,1’i çelik imalatçıları, %28,9’u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %10,7 ve yıllık %6,3 artışla 413.422 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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