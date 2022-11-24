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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Eylül ayında aylık %10,7 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:29:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %10,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %12,5 düşüşle 421.118 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52’si iç piyasaya, kalan %48’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Eylül ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %7 ve yıllık %13,6 düşerek 736.722 mt olurken, stokların %73,9’u çelik imalatçıları, %26,1’i ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %6,3 ve yıllık %24,2 düşüşle 365.937 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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