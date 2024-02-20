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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Aralık ayında %0,7 arttı

Salı, 20 Şubat 2024 09:50:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,7 artışla ve yıllık bazda nispeten yatay seyrederek 401.491 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %53,2’si iç piyasaya, kalan %46,8’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %3,6 ve yıllık %15,3 düşüşle 604.781 mt olurken, stokların %72,4’ü çelik imalatçıları, %27,6’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %1,4 ve yıllık %3,9 artışla 379.190 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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