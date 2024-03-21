Japon JBIC Vale’ye pelet tedariki için kredi sağlayacak

Perşembe, 21 Mart 2024 12:18:11 (GMT+3) | İstanbul

Japon devlet bankası Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ve ismi açıklanmayan özel finans kuruluşları, pelet tedariki için Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale’ye 700 milyon $ tutarında kredi sağlayacak.

Söz konusu kredi, Vale’den Japonya çelik sektörüne pelet ve pelet besleme tedarikinde kullanılacak. Japon çelik üreticileri, küresel karbonsuzlaşma çalışmalarının hızlanmasına bağlı olarak karbon salımını azaltma veya net sıfır karbon salımına ulaşma aciliyeti hissediyor. Çelik üreticileri için karbonsuzlaşma açısından çeşitli hammaddeleri tedarik etmek oldukça önemli. JBIC’nin yerel üreticilerin uzun vadeli pelet ve pelet besleme tedarikini finansal olarak desteklemesi sektör için gerekli arzın kesintisiz olarak sağlanmasına yardımcı olacak.

Kredi aynı zamanda Japonya’nın sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyecek ve önemli bir hammadde tedarikçisi konumunda olan Vale ile olan ortaklığını da güçlendirecek.