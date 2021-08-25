İtalyan Liberty Magona faaliyetlerine yeniden başlıyor

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 14:16:24 (GMT+3) | Brescia

Ağustos ortasında verdiği aranın ardından, İtalya’ya bağlı Piombino’da yer alan çelik üreticisi Liberty Magona, 23 Ağustos tarihi itibarıyla faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu. İlk olarak, şirketin boyama ve galvanizleme hattındaki faaliyetler yeniden başlatılmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirketin asitleme ve haddeleme birimleri, Liberty Steel’in Romanya’da yer alan Galati tesisinden yapılan sac tedariki ile birlikte bu ayın başında yeniden başlamıştı. Yaklaşık 500 kişiyi istihdam eden Liberty Magona, hammadde eksikliği nedeniyle faaliyetlerini iki aylığına durdurma kararı almıştı. Sanjeev Gupta liderliğindeki şirket, ana finansörü Greensill Capital’in iflasının ardından yaşanan maddi sorunlar nedeniyle tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştı. Söz konusu sorunların üstesinden gelebilmek için Liberty Steel’in, ArcelorMittal’den devraldığı Galati üretim tesisi, şirketin Avrupa birimlerinin ana tedarikçisi yapılmıştı. Piombino’da yer alan tesis, Eylül ayında tam kapasite faaliyet göstermeye başlayacak. Bu aydan itibaren, Galati tesisinin, Magona’nın ihtiyaçlarının %60-70’ini karşılaması bekleniyor.

GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Önümüze çıkan zorluklara rağmen, ana faaliyetlerimiz çok iyi performans göstermeye devam ediyor. Ayrıca, mükemmel piyasa koşullarından fayda sağlıyoruz. Yapılacak çok iş olsa da yeniden yapılandırma planımız sayesinde alacaklılarımızın ve hissedarlarımızın güvenini hızla kazanıyoruz. Kârlı, yeniden yapılandırılmış ve hedef odaklı bir işletme haline gelebilmeye doğru hızla ilerliyoruz,” açıklamasını yaptı.