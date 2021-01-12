İtalyan Eusider Group kaynaklı boru üreticisi Bidue’yi devraldı

Salı, 12 Ocak 2021 11:44:03 (GMT+3) | Brescia

Anghileri ailesine ait olan İtalya merkezli çelik servis merkezi Eusider Group, İtalya’nın kuzeyindeki Melara, Rovigo’da bulunan ve başlıca yüksek kalite kaynaklı boru üreticilerinden biri olan Bidue’nin tamamını devraldığını açıkladı.

Bidue, 2017 ila 2019 arasındaki üç yıllık dönemde yılda ortalama 15.000 mt kaynaklı boru üretti, %80’i yurt dışından (Avrupa’nın kalanı, ABD, Brezilya, Rusya, Avustralya, Hindistan, Çin ve Meksika) olmak üzere 20 milyon € ciro elde etti ve %23 oranında AVFÖK kaydetti. Bidue’nin 30 çalışanı bulunuyor.

Eusider CEO’su Eufrasio Anghileri, “Bidue, yüksek kârlılığına ve güçlü uluslararası konumuna ek olarak, otomobil sektörü için ISO 9001 ile IATF 16949 ve çevresel sürdürülebilirlik için ISO 14001 belgelerine sahip olmasından da anlaşılacağı üzere yüksek kalitede üretim yapmakla özdeşleşmiş durumda. Stratejik anlamda bizim için oldukça önemli yılların ilki olan bu yılda yaptığımız bu hamleyle birlikte, Eusider Group’un büyüme, yükselme ve uluslararası konumunu güçlendirme çalışmaları devam ediyor,” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Eusider’in kurucu ortaklarından Antonio Anghileri “Bu devralım, şirketimizin kaynaklı boru ve özellikle de özel kullanıma yönelik kaplamalı boru sektöründeki varlığını güçlendirecek,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

1979 yılında Anghileri kardeşler tarafından kurulan Eusider Group, İtalya’daki en büyük ikinci özel çelik şirketi ve en büyük dördüncü çelik servis merkezi. Grup, Lecco şehrinde bulunan ana şirket olan Eusider Spa aracılığıyla Anghileri ailesi tarafından yönetiliyor. Şirket, toplamda 500 işçiye sahip yedi bağlı kuruluş işletiyor. Şirket tarafından üretilen ve satılan başlıca ürünler rulo, ağır levha, krom içerikli boru ve çubuk, yuvarlak çubuk, paslanmaz çelik ve alüminyum.

Eufrasio Anghileri, İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore ile yaptığı röportajda “Şirket şu anda daha da yükselmek adına ancak hepsinden öte, uluslararası hale gelme konusunda nihai sıçramayı yapmasına yardımcı olacak olan yurt dışından bir servis merkezi devralma ihtimalini soruşturuyor,” ifadelerini kullandı.