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İspanyol ECOACERO yeni inşaat demiri tesisiyle Dominik Cumhuriyeti inşaat sektörüne hizmet verecek

Salı, 09 Ocak 2024 10:56:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Karayipler ve Orta Amerika’da büyüyen inşaat sektörüne hizmet etmek amacıyla İspanya merkezli ECOACERO’ya Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo kenti yakınında kurulmak üzere yeni bir inşaat demiri tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu sipariş tek bantlı bir kesintisiz haddehanede işlenecek kütükler için yeniden ısıtma fırınını da içeriyor.

Yıllık 400.000 mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2025 yılı başında devreye alınması planlanıyor. Yeni tesis inşaat sektörünün farklı segmentlerinin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış çok yönlü bir inşaat demiri portföyünün pazara sunulmasını sağlayacak. Son teknolojiye sahip tesiste üretilecek ürünler sıkı uluslararası kalite standartlarına uyum sağlayacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Dominik Cum. Karayipler Çelik Üretimi 

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