Dominik Cumhuriyeti, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 17 Ekim 2025 14:01:31 (GMT+3)

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Koruma Önlemleri Komisyonu, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve filmaşine uygulanan antidamping vergisine ilişkin dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Komisyon, 2011 yılından bu yana %14 seviyesinde yer alan mevcut antidamping vergisinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vereceğini bildirdi.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.20.90, 7214.10.00 ve 7214.20.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


