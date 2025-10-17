Dominik Cumhuriyeti, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Koruma Önlemleri Komisyonu, Türkiye’den ithal inşaat demiri ve filmaşine uygulanan antidamping vergisine ilişkin dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.
Komisyon, 2011 yılından bu yana %14 seviyesinde yer alan mevcut antidamping vergisinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vereceğini bildirdi.
Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.20.90, 7214.10.00 ve 7214.20.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.