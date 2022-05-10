İranlı Khouzestan Steel 30.000 mt doğrudan indirgenmiş demir için ihracat ihalesi açtı

Salı, 10 Mayıs 2022 17:37:55 (GMT+3) | İstanbul

İranlı üreticiler, genellikle elektrik üretimi konusunda zorluklar yaşanan yaz öncesi dönemde, bu durumun olumsuz etkilerini hafifletmek adına halihazırda bazı adımlar atmış gibi görünüyor.

Birkaç İranlı üretici ihracat satışlarını çeşitlendirmeye çalıştı. İran merkezli başlıca üreticilerden Khouzestan Steel Company 30.000 mt doğrudan indirgenmiş demir için hemen teslim edilmek üzere bir ihracat ihalesi başlattı. İhale için son teklif tarihi 11 Mayıs. Bir piyasa kaynağı, “Bazı üreticiler doğrudan indirgenmiş demir satmayı tercih ediyor çünkü elektrik kesintileri önümüzdeki ay itibarıyla başlayacak,” şeklinde konuştu.