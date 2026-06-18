Interpipe Roman yatırım ve üretim artışı planlarını yerel yetkililerle görüştü

Ukrayna çıkışlı çelik boru üreticisi Interpipe, Romanya’daki bağlı kuruluşu Interpipe Roman SA’nın şirketin gelişim planlarını ve gelecekteki yatırımların bölge halkı üzerindeki beklenen etkisini görüşmek üzere Roman Belediye Başkanı Laurențiu Leoreanu ile ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Interpipe tarafından yayımlanan açıklamaya göre Interpipe Roman SA CEO’su Evgeniy Dmitrenko, şirketin planlanan iyileştirme çalışmaları kapsamında tesisin mevcut üretim süreçlerini değerlendirmeye başladığını belirtti. Şirket ayrıca hatlarındaki boru üretim tonajlarını artırmayı hedeflerken, planlanan üretim artışına paralel olarak ek istihdam sağlanması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Interpipe, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.’nın satın alımını 31 Mart 2026 itibarıyla tamamlamıştı.