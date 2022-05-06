İngiltere stratejik önemi nedeniyle Rusya merkezli Evraz’a yaptırım uyguladı

Cuma, 06 Mayıs 2022 11:45:00 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti Rusya için stratejik önemi nedeniyle Rus madencilik ve çelik üreticisi Evraz’a yaptırım uyguladığını açıkladı.

Evraz Rusya’daki tüm demir yolu tekerleklerinin %28’ini, demir yolu raylarının ise %97’sini üretiyor ve ülke askeri malzemeleri ile birliklerini Ukrayna’ya taşımak için demir yolunu kullanıyor.

Mevcut önlemlerle birlikte bu yaptırım Rusya’da stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri daha da engelleyecek. Bu yaptırımlar Putin’in mali rezervleri ile savaşa yönelik finansmanını azaltacak.

İşgalden bu yana İngiltere 1000’den fazla kişiye ve 100’den fazla işletmeye yaptırım uyguladı.