Ilyich Iron and Steel Works Rusya’nın son saldırılarına rağmen faaliyetlerine yeniden başlayacak

Salı, 05 Nisan 2022 17:18:35 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest Group’ın başlıca tesislerinden biri olan Ilyich Iron and Steel Works’ün CEO’su Tras Shevchenko yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Rus birlikleri Mariupol’u terk ettiklerinde tesisin faaliyetlerine yeniden başlayacağını belirtti.

Ilyich’in CEO’su “Rus birlikleri Ilyich ve Azovstal tesislerimizi kasten bombalıyor,” şeklinde konuştu.

Taras Shevchenko, “Tesislerimizin ne kadar hasar gördüğünü tahmin ediyoruz ve tesisleri nasıl yeniden inşa edeceğimizi biliyoruz. Tesis kesinlikle faaliyetlerine yeniden başlayacak,” dedi ve bu amacı gerçekleştirmek için ne kadar zaman ve yatırımın gerekli olduğu konusunda tahmin yürütmenin zor olduğunu ekledi.

Metinvest Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat tarihinde çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve ekipmanlarını korumak için Ilyich Iron and Steel Works ve Azovstal’daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

2021 yılında Mariupol merkezli Ilyich Iron and Steel Works yıllık %5 artışla 4,26 milyon mt çelik üretirken, Azovstal’ın çelik üretimi 4,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.