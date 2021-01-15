Ukraynalı Ilyich'in üretimi 2020’de yükseldi

Cuma, 15 Ocak 2021 16:42:45 (GMT+3) | İstanbul

Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun üretim sonuçları 2020’de bir önceki yıla kıyasla yükseldi.

Buna göre, söz konusu yılda şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,7 artışla 4,05 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,4 artışla 4,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin söz konusu dönemdeki nihai mamul üretimi yıllık %12,4 artışla 3,67 milyon mt oldu. Bu arada, şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %12,8 artarak 12,34 milyon mt’a ulaştı.

Sadece Aralık ayında, Ilyich SW 320.000 mt nihai mamul, 345.000 mt ham çelik, 330.000 mt pik demir ve 1,06 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.