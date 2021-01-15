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Ukraynalı Ilyich'in üretimi 2020’de yükseldi

Cuma, 15 Ocak 2021 16:42:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun üretim sonuçları 2020’de bir önceki yıla kıyasla yükseldi.

Buna göre, söz konusu yılda şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,7 artışla 4,05 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,4 artışla 4,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin söz konusu dönemdeki nihai mamul üretimi yıllık %12,4 artışla 3,67 milyon mt oldu. Bu arada, şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %12,8 artarak 12,34 milyon mt’a ulaştı.

Sadece Aralık ayında, Ilyich SW 320.000 mt nihai mamul, 345.000 mt ham çelik, 330.000 mt pik demir ve 1,06 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.


Etiketler: üretim  Ilyich  Ukrayna  çelik üretimi  BDT  |  benzer haberler »


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