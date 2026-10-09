İçdaş'ın yeni inşa ettiği 12.500 DWT kapasiteli kargo gemisi açık denizlere açıldı

Basında çıkan haberlere göre İçdaş'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan tersanesinde inşa ettiği 12.500 DWT kapasiteli genel kargo gemisi İÇDAŞ-29, tersaneden ayrılarak açık denizlerdeki yolculuğuna başladı. 134 metre uzunluğundaki gemi, 800 konteyner taşıma kapasitesi ve farklı yük türlerine uygun tasarımıyla öne çıkıyor.

İÇDAŞ-29, Heavy Cargo notasyonu sayesinde farklı yük tiplerinin taşınmasına uygun olarak geliştirildi. 13 knot servis hızı için tasarlanan gemide düşük yakıt tüketimi, çevre dostu yapı ve yatırım ile işletme maliyetlerinin optimize edilmesi hedeflendi.

İÇDAŞ-29, 10.000 grostonun altında tasarlandı

İÇDAŞ-29'un tasarımında 10.000 grostonun altında kalınması esas alınırken, geminin farklı yük türlerine yönelik operasyonel esneklik sunması amaçlandı.

Gemi, 27 Mart 2026 tarihinde düzenlenen törenle denize indirilmişti. Geminin açık denizlerdeki yolculuğuna başlamasıyla inşa sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

İçdaş Tersanesi yıllık 100.000 DWT gemi inşa kapasitesine sahip

İçdaş'ın Biga'da bulunan tersanesi, 270.000 metrekarelik entegre tesis üzerinde faaliyet gösteriyor. Gemi inşa, onarım ve kuru havuz hizmetleri sunan tersanenin yıllık gemi inşa kapasitesi 100.000 DWT seviyesinde bulunuyor.