 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İçdaş'ın...

İçdaş'ın yeni inşa ettiği 12.500 DWT kapasiteli kargo gemisi açık denizlere açıldı

Cuma, 09 Ekim 2026 14:13:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İçdaş'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan tersanesinde inşa ettiği 12.500 DWT kapasiteli genel kargo gemisi İÇDAŞ-29, tersaneden ayrılarak açık denizlerdeki yolculuğuna başladı. 134 metre uzunluğundaki gemi, 800 konteyner taşıma kapasitesi ve farklı yük türlerine uygun tasarımıyla öne çıkıyor.

İÇDAŞ-29, Heavy Cargo notasyonu sayesinde farklı yük tiplerinin taşınmasına uygun olarak geliştirildi. 13 knot servis hızı için tasarlanan gemide düşük yakıt tüketimi, çevre dostu yapı ve yatırım ile işletme maliyetlerinin optimize edilmesi hedeflendi.

İÇDAŞ-29, 10.000 grostonun altında tasarlandı

İÇDAŞ-29'un tasarımında 10.000 grostonun altında kalınması esas alınırken, geminin farklı yük türlerine yönelik operasyonel esneklik sunması amaçlandı.

Gemi, 27 Mart 2026 tarihinde düzenlenen törenle denize indirilmişti. Geminin açık denizlerdeki yolculuğuna başlamasıyla inşa sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 

İçdaş Tersanesi yıllık 100.000 DWT gemi inşa kapasitesine sahip

İçdaş'ın Biga'da bulunan tersanesi, 270.000 metrekarelik entegre tesis üzerinde faaliyet gösteriyor. Gemi inşa, onarım ve kuru havuz hizmetleri sunan tersanenin yıllık gemi inşa kapasitesi 100.000 DWT seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Gemi İnşa İçdaş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

İçdaş ilk kosterini suya indirdi, bir yenisi ise kızakta

26 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları tatil sonrasında yerel piyasada iyileşme görülmemesiyle hafif geriledi

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnam'ın çelik ithalatı 2026 yılının Eylül ayında aylık %11 azaldı

09 Eki | Çelik Haberler

Trasteel, BBC Alloys'un kalan %40 hissesini satın aldı

09 Eki | Çelik Haberler

BIR: AB'nin geri dönüştürülmüş çelik ihracatına yönelik kısıtlamaları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir

09 Eki | Çelik Haberler

Japonya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Eylül ayında hafif yükselirken, ihracat talebi dalgalı seyretti

09 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan'ın demir çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,3 azaldı

09 Eki | Çelik Haberler

EUROFER ve 43 Avrupalı kuruluş AB'nin ticaret savunma önlemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu

09 Eki | Çelik Haberler

Hertha Metals, Teksas'ta 100 milyon $ değerindeki yüksek saflıkta demir tesisinin temelini attı

09 Eki | Çelik Haberler

Fortescue'nun demir cevheri satışları CMRG ile yürütülen görüşmeler nedeniyle 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde düştü

09 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis