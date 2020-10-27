Hyundai Steel üçüncü çeyrekte zarar açıkladı, talebin artması bekleniyor

Salı, 27 Ekim 2020 12:14:37 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde Hyundai Steel, ikinci çeyrekte kaydedilen 13 milyar KRW net zarara ve 2019’un üçüncü çeyreğinde kaydedilen 66 milyar KRW net zarara kıyasla 45 milyar KRW (39,93 milyar $) net zarar açıkladı.

Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %8,5 artış ve yıllık bazda %11,5 düşüşle 4,46 trilyon KRW (3,95 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 14 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 34 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 33 milyar KRW (29,28 milyon $) faaliyet kârı kaydetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet kârı, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin azalmasına ve Corona virüsüne rağmen kademeli olarak toparlandı. Konsolide satışlar, faaliyet oranının ve yurt dışındaki bağlı kuruluşların satışlarının toparlanmasıyla arttı.

Üçüncü çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %3,41 ve yıllık bazda %12,03 düşüşle 4,53 milyon mt olurken, çelik satışları çeyreklik bazda %3,85 artış ve yıllık bazda %5,45 düşüşle 4,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretim, elektrik ark ocaklı tesisin kapanması ve kötü hava koşullarından dolayı talebin azalması nedeniyle düşerken, satışlar yerel ve yurt dışındaki pazarlardaki otomobil talebinde görülen toparlanma sayesinde arttı.

Şirkete göre, küresel ekonomideki toparlanma ve Çin’in normalleşen ekonomisi sonucu küresel çelik talebinin artması bekleniyor. Hyundai Steel, inşaat sektöründen gelen talebin geçtiğimiz yıl kaydedilen seviyede olmasını ve otomotiv sektörlerinden gelen talebin toparlanmasını bekliyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri fiyatlarının kış aylarında büyümede kaydedilen yavaşlama nedeniyle düşük seyredeceğini, kömür fiyatlarının ise Çin'in politikasına bağlı olarak düşeceğini belirtti.