Hyundai Steel Rusya’da çelik üretim faaliyetlerine yeniden başlayacak

Perşembe, 07 Mart 2024 12:16:15 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Ukrayna’yı işgali sebebiyle tesisini kapattıktan yaklaşık iki yıl sonra Rusya’da çelik üretim faaliyetlerine yeniden başlamaya hazırlanıyor. Şirket, aynı sebeplerden ötürü bağlı kuruluşu Hyundai Motor Co.’nun tesisini de Rus bir şirkete satmak zorunda kalmıştı.

Piyasa kaynakları, Hyundai Motor’un tesisini devralan ve farklı bir marka altında faaliyetlere başlayan Art-Finance LLC’nin bağlı kuruluşu Rusya merkezli AGR Automotive Group’un araç üretimi için hazırdaki stokları kullandığını ifade etti. Ayrıca şirketin gelecekte stokları tükendiğinde sac ihtiyacının artacağı ve Hyundai Steel’in St. Petersburg’daki tesisini yeniden devreye alarak AGR Automotive’in sac ihtiyacını karşılamasının beklendiği de aktarıldı.

Bununla birlikte oto parça ve bileşen üreticisi Hyundai Wia Corp.’un da AGR Automotive’den sipariş aldığı ancak üretim tesisinin halen kapalı olduğu ve açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir karara varılmadığı öğrenildi.