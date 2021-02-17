Hoa Phat Steel Sheet 2021’in başında ABD’ye 12.000 mt, Avrupa’ya 10.000 mt galvanizli sac ihraç etti

Çarşamba, 17 Şubat 2021 16:27:44 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Steel Sheet Company’nin bu yılın Ocak ayında Avrupa’ya yaklaşık 10.000 mt galvanizli sac ihraç ettiğini açıkladı. Şubat ayında şirket, ABD’ye 12.000 mt’un üzerinde soğuk galvanizli sac ihraç etti.

Hoa Phat Steel Sheet, Hoa Phat Dung Quat Steel Complex’te üretilen sıcak sacı hammadde olarak kullanabilen tek Vietnam merkezli galvanizli çelik üreticisi. Bu da, Hoa Phat’ın rekabetçi fiyatlarla pazar hakimiyetini teşvik etmesine, girdiden üretime kadar kaliteyi kontrol altında tutmasına ve ihracat oranını artırmasına yardımcı olan büyük bir avantaj.

Şirketin ihracat faaliyetleri 2020 yılının Ağustos ayında artmaya başladı. Hoa Phat Steel Sheet o tarihten itibaren büyük pazarlara galvanizli sac ihraç etmek için ticari ortaklarından birçok sipariş aldı. Hoa Phat Steel Sheet, 2021 yılından itibaren yıllık 300.000-400.000 mt üretim yapmayı hedefliyor, bu üretimin %30-40’ı ihracata ayrılacak.