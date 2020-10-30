Hoa Phat, SMS Group’un tedarik ettiği iki konvertörü faaliyete soktu

Cuma, 30 Ekim 2020 12:10:07 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis yapımcısı SMS Group, Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group’a tedarik ettiği toplam dört konvertörün ikisinin devreye alındığını açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına rağmen SMS Group tarafından sağlanan uzaktan destekle devreye alma işlemi sorunsuz geçti. En son devreye alınan iki konvertör, yıllık 4 milyon mt sıvı çelik üretimi için tasarlandı.

SMS Group Hoa Phat’a toplamda dört adet 120 tonluk yüksek fırın konvertörü tedarik etti. Yeni çelikhaneler, Da Nang yakınlarındaki Dung Quat Ekonomik Bölgesi’nde uygulanan genişleme programının bir parçası.