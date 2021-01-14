Vietnam’da çelik fiyatları 2021’de dört yıllık zirveye ulaşacak

Perşembe, 14 Ocak 2021 17:17:45 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, küresel çelik talebinin toparlanacağı ve üreticilerin Corona virüsünden dolayı arz sıkıntılarıyla karşılaşacağı öngörüldüğünden, Vietnam’daki çelik fiyatlarının bu yıl dört yılın zirvesine ulaşması bekleniyor.

Vietnam merkezli SSI Securities Corporation’ın raporuna göre, Vietnam’ın yerel çelik talebinin altyapı yatırımları nedeniyle bu yıl %8 artması bekleniyor. Artan yerel talep, çelik üreticilerinin kâr marjlarını normal seviyelerine döndürecek.

Vietnam Çelik Birliği’ne göre, 2020 yılında Vietnam’da yerel inşaat çeliği fiyatları yıllık %25 artarken, sıcak sac fiyatları yıllık %43 arttı.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, Vietnam’da çelik fiyatları, hükümetin kamu inşaat projelerine yaptığı harcamaların artması ve yerel tüccarların fiyatlar artmaya başladığında stok alımı yapmasından dolayı güçlenen yerel talep nedeniyle yükselmeye başladı.

Dünya Çelik Birliği’ne (worldsteel) göre, geçtiğimiz yılık ilk 11 ayında Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %28,8 artış gösterdi. 2020 yılında Vietnam’ın çelik ihracatı, AB, ABD, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi başlıca küresel çelik üreticilerindeki üretim aksaklıkları nedeniyle arttı. Vietnam’ın çelik talebinin geçtiğimiz yıl kaydedilen %2,4 düşüşün ardından 2021 yılında %4,1 artacağı öngörülüyor. Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki çelik talebinin %9,4 artması bekleniyor.