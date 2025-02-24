Hoa Phat kalite sertifikasının yenilenmesiyle Hindistan’a sıcak rulo sac ihracatına devam edebilecek

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Standartları Bürosu (BIS), Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat’a verdiği zorunlu kalite sertifikasını 5 Şubat 2026 tarihine kadar yeniledi. Bu sayede üreticinin Hindistan’a sıcak rulo sac ihracatına devam edebileceği bildirildi.

BIS’in zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince Hindistan’a bazı çelik kalitelerinin satışını yapan ihracatçıların kalite sertifikası alması zorunlu tutuluyor. Sertifika olmadan söz konusu ürünlerin üretilmesi, ithalatı, ticaretinin yapılması veya satılmasına izin verilmiyor.

Hoa Phat’a verilen kalite sertifikası, 1,50-12 mm kalınlığında ve 900-1.524 mm genişliğinde HR0, HR2, HR3 ve ISH270C kalite sıcak rulo sacı kapsıyor.