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Hint Shyam Steel inşaat demiri üretim kapasitesini artırmak için 95 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 05 Ağustos 2021 11:14:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın en büyük inşaat demiri üreticilerinden olan Shyam Steel Limited, üretim kapasitesini artıracak 95 milyon $’lık yatırıma onay verdiğini duyurdu.

Yatırımla birlikte şirket, Mejia’da yer alan inşaat demiri üretim tesisinin kapasitesini mevcut yıllık 200.000 mt’dan yıllık 500.000 mt’a çıkarabilecek. Bu sayede, Shyam Steel’in toplam yıllık inşaat demiri üretim kapasitesi, 2023 yılına kadar 900.000 mt seviyesine yükseltilecek.

İnşaat demiri üretiminin desteklenmesi amacıyla, söz konusu yatırımın bir kısmı, sünger demir ve kütük gibi ürünler ile haddehanelerin üretim kapasitelerinin en az üç katına çıkarılmasına ayrılacak.

Shyam Steel, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek amacıyla demir cevheri blokuna yönelik açılan ihalelere katılmayı düşündüğünü de bildirdi.


Etiketler: çelik üretimi  yatırım  uzun ürünler  Hindistan  Hint Yarımadası  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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