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Hint Shyam Steel kapasite artırım projelerine 316 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 01 Eylül 2022 11:01:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint uzun mamul üreticisi Shyam Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, kapasite artırım ve distribütör ağı genişletme projelerine yaklaşık 316 milyon $ yatırım yapılacağı belirtildi.

Söz konusu yatırım kapsamında şirket, Batı Bengal’de yer alan Mejia tesisinin inşaat demiri üretim kapasitesini önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar yıllık 700.000 mt’dan yıllık 1 milyon mt seviyesine çıkaracak.

Shyam Steel aynı zamanda yine Batı Bengal’de önceden satın aldığı 600 dönümlük araziye yıllık 350.000 mt kapasiteli bir tesis inşa edecek ve söz konusu tesisi 2025 yılının Eylül ayına kadar devreye alacak.

Şirket ayrıca Punjab, Haryana, Delhi, Jammu & Kashmir, Himalachal Pradesh ve Rajasthan eyaletlerindeki distribütör ağını genişletmek amacıyla önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde 250 bayi açacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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