Hint SAIL’e ait Rourkela en ince sıcak rulo sacını üretti

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:59:38 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant (RSP), HSM-2 tesisinde ilk kez 1,250 milimetre genişliğinde ve 2 milimetre kalınlığında sıcak rulo sac üretimi yaptı.

Kaynaklar, RSP tarafından üretilen ve ‘SAILCOR’ adı verilen en ince sıcak rulo sacın üreticinin yassı mamul portföyünü genişletmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan ve otomasyon sistemleri kullanılan HSM-2 tesisinde artık karbonlu çelik, yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelik, yüksek karbonlu çelik, çelik gaz tüpü ve otomotiv çeliği üretilebilecek.