Hint NSL Green Steel Recycling yeni öğütme tesisi kuracak

Hint çelik üreticisi JSW Steel’e bağlı geri dönüşüm merkezi NSL Green Steel Recycling, Khalapur tesisinde İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies’in temin edeceği bir öğütme tesisi kuracağını açıkladı.

Bahsi geçen öğütme tesisi, düşük ve orta kalitede hurdayı, sheared hurdayı ve araç hurdasını saatlik 100 mt’un üzerinde kapasiteyle işleyecek. Öğütme tesisi kendisini sürekli olarak besleyen bir konveyör hattı ile aralıksız çalışacak ve demir hurdası ile demirsiz hurdayı ayrıştırarak değirmen hurdasını tek bir bölgede depolayacak.

Danieli’nin geliştirdiği inventörün çalıştırdığı yüksek hızlı ana motor sayesinde üretkenliğe zarar vermeden ağır metal işleme sırasında daha gelişmiş bir tork kontrolü sağlanacak.