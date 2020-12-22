Hint NMDC ve MECL demir cevheri ve kömür kaynakları bulmak için iş birliği yaptı

Salı, 22 Aralık 2020 16:28:27 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete ait demir cevheri madencileri NMDC Limited ve Mineral Exploration Corporation Limited (MECL), ülke genelinde demir cevheri, kömür ve diğer kaynakları keşfetmek için ortaklık oluşturdu.

NMDC Limited Başkanı Sumit Deb, “NMDC, yerel çelik endüstrisinin talebini karşılayarak, hükümetin üretimde kendine yeterlilik politikasına katkıda bulunmak istiyor. Bu bağlamda şirket, öncelikli keşif bölgelerine odaklanacak ve yerel çelik üretimini teşvik etme hedefinin gerçekleştirilmesine yardım edecek,” şeklinde konuştu.

MECL Başkanı Ranjit Rath ise, “MECL, Hindistan’daki tüm maden bölgelerinin keşfini artırmak ve hızlandırmak için hazır. MECL önceden, NMDC için Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Shahpur Doğu ve Batı Kömür bloklarının keşif çalışmalarını yürütmüştü,” ifadelerini kullandı.