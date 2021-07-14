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Hint NMDC Steel’in ana şirketten ayrılmasına onay verildi

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:14:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited’in Yönetim Kurulu, tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited’in ana şirketten ayrılmasına onay verdi.

NMDC Limited’in, NMDC Steel’de bulunan tüm pay sahipliği haklarının iptal edileceği ve NMDC Steel’de bulunan hisselerin NMDC Limited’in hissedarlarına eşit bir şekilde bölüştürüleceği belirtildi.

Ayrıca, NMDC Steel’in, Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde, var olan tesisin yenilenmesiyle oluşturulacak ve yıllık 3 milyon üretim yapacak yeni üretim tesisini inşa eden NMDC Iron and Steel Plant’e bağlı bir birim olacağını ifade etti.

Söz konusu karar, Hindistan hükümetinin stratejik tasfiye kararını uygulamadan önce, NMDC Limited’in, var olan tesisin yenilenmesiyle oluşturulacak üretim tesisi projesinden yeni bir şirket kurulmasına yönelik yeniden yapılandırma planının parçası olması bakımından önem taşıyor.


Etiketler: NMDC  madencilik  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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