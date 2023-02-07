Hint MRAI çelik üretiminde hurda kullanımını artırmak için geri dönüşüm parkları kurulmasını istiyor

Salı, 07 Şubat 2023 11:20:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Metal Geri Dönüşüm Birliği (MRAI) Başkanı Sanjay Mehta hükümete yerel çelik üretiminde hurda kullanımını artırmaya yönelik politikaları destekleyecek geri dönüşüm parkları kurulması çağrısında bulundu.

Mehta, dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olarak Hindistan’ın üreticilerin hammadde olarak hurda kullanımını artırma sorumluluğunu üstlenmesi ve bu bağlamda hükümetin hurda ithalatına ve işlenmesine yönelik altyapısı ve lojistik tesisleri bulunan geri dönüşüm parkları kurması gerektiğini söyledi.

Mehta ayrıca uluslararası hurda ticaretinde koruma önlemlerinin arttığına da vurgu yaptı. Birden fazla ülkenin yerel arzını korumak amacıyla hurda ihracatına sınırlamalar getirdiğini ve Hindistan’ın da uluslararası forumlarda geri dönüştürülebilir malzemelerde serbest ve adil ticaretin sağlanması için bu konuyu ele alması gerektiğini sözlerine ekledi.