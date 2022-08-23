Hint JSW Steel ile NSHL New Zeland ortak hurda dilme tesisi için anlaşma imzaladı

Salı, 23 Ağustos 2022 10:31:07 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel, National Steel Holdings Limited (NSHL) New Zeland ile Hindistan’da ortak bir hurda dilme tesisi kurmak için anlaşma imzaladı.

JSW Steel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “JSW Steel Limited, NSHL ile Hindistan’da sanayinin önde gelen teknolojisini ve teknik bilgi birikimini kullanarak bir hurda dilme tesisi kurmak için ortak girişim anlaşması imzalamıştır. Bu, şirketin karbon salımı yoğunluğunu 2005 yılını baz alarak 2030 yılı itibarıyla %42’ye indirme hedefiyle karbon ayak izini düşürme planının bir parçası,” sözlerine yer verdi.

NSHL, Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde metal geri dönüşüm, toplama ve işleme alanında faaliyet gösteriyor ve JSW Steel’in belirttiğine göre geri dönüşüm alanında uzmanlığa ve teknik bilgi birikimine sahip.

Her iki şirketin de söz konusu ortak girişimde %50 hissesi olacak.