Hindistan’ın demir cevheri ihracat vergisini düşürmesinin ardından Çin ithalatını artıracak

Salı, 22 Kasım 2022 10:37:04 (GMT+3) | Şanghay

18 Kasım tarihinde Hindistan Maliye Bakanlığı’nın demir cevheri ihracat vergisinin 19 Kasım itibarıyla yeniden düzenleneceğini açıklamasıyla %58’den fazla tenörlü demir cevheri için ihracat vergisi %50’den %30’a, %58 ve altı tenörlü demir cevheri için ihracat vergisi %0’a indirildi.

Dünyanın başlıca demir cevheri üreticilerinden biri olan Hindistan’da yıllık üretim 200-250 milyon mt civarında yer alıyor ve Hindistan Çin’in temel ithalat kaynaklarından biriydi. Fakat 2012 yılında Hindistan’dan yapılan alımlar oldukça azaldı ve son yıllarda Hindistan Çin’in toplam demir cevheri ithalatından %5’ten daha az pay aldı. Bu yılın Nisan-Haziran döneminde Hindistan demir cevheri ihracat vergisini yükseltti ve bu durum Ocak-Eylül döneminde Çin’de Hindistan çıkışlı demir cevheri alımlarının yıllık %69,4 düşüşle 9,89 milyon mt seviyesinde yer almasına yol açtı.

Çin’in Hindistan çıkışlı demir cevheri alımları genelde kalitesi sabit olmayan ve fiyatları dalgalı seyreden düşük tenörlü cevherden oluşuyor. Çinli çelik üreticilerinin kârlılıkları iyi seviyelerde yer aldığında Hindistan çıkışlı demir cevheri kullanımı genel olarak düşük seyrediyor. Şu sıralar Çinli çelik üreticilerinin kârlılığı düşük ve bu durum Hindistan çıkışlı cevher alımlarını artıracak. Hindistan’ın ihracat vergisini azaltmasının Çin’in talebini artırması bekleniyor.