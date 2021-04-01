Hindistan’ın ana imalat sektörlerindeki üretim Şubat ayında %4,6 düştü

Perşembe, 01 Nisan 2021 15:45:37 (GMT+3) | Kalküta

Bu yılın Şubat ayında, Hindistan’da “ana sektörler” olarak adlandırılan sekiz endüstriyel sektörün toplam üretimi yıllık bazda %4,6 düşerek, son altı aydaki en hızlı düşüşü kaydetti.

Kömür, ham petrol, çelik, doğal gaz, rafineri ürünler, gübre, çimento ve elektrikten oluşan sekiz sektörün toplam üretimi, geçen yılın Nisan ayından bu yılın Şubat ayına kadar olan 11 aylık dönemde %8,3 düşüş kaydetti.

Şubat ayında, çelik sektörünün üretimi yıllık %1,8 ve çimento üretimi de yıllık %5,5 düşerken, en keskin düşüş yıllık %10,9 ile rafineri ürünlerde görüldü.

Analistler, elektrik üretiminde yıllık %0,2 ile küçük bir düşüş yaşansa da, elektrik talebinde büyüme görülmemesinin, imalattaki iyileşmenin hala oldukça yavaş ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Sağlıklı bir iyileşme olsaydı, elektrik talebi daha hızlı büyürdü.