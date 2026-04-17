Hindistan ve Yeni Zelanda 27 Nisan’da serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Cuma, 17 Nisan 2026 09:45:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan ile New Zealand arasında 27 Nisan’da serbest ticaret anlaşması imzalanacağı açıklandı.

Söz konusu anlaşmanın, Hint ihracatçılara Yeni Zelanda pazarında gümrüksüz erişim sağlaması ve önümüzdeki 15 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım çekmesi bekleniyor.

İki ülke, 22 Aralık 2025’te ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin tamamlandığını duyurmuş ve anlaşmanın önümüzdeki beş yıl içinde ikili ticareti 5 milyar $’a çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti.

Anlaşma kapsamında Hindistan, ihracatının %100’ü için sıfır gümrükle pazara erişim elde ederken, Yeni Zelanda’nın Hindistan’a ihracatının %95’i için tarifeler kaldırılacak veya düşürülecek.

İki ülke arasındaki mal ticareti 2024-25 döneminde 1,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşirken, mal ve hizmet ticaretinin toplamı 2024 yılında yaklaşık 2,4 milyar $ oldu.


