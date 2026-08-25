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Hindistan Ticaret Bakanı Japon şirketlere Hindistan'dan çelik tedarikini artırma çağrısı yaptı

Salı, 25 Ağustos 2026 12:14:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Tokyo'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Hint çelik üreticilerinin yüksek kaliteli ürünler ürettiğini belirterek Japon şirketlerin Hindistan'dan çelik tedarikine öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Goyal, son yedi yıldır Japon şirketlere en azından rekabetçi fiyatlara sahip ve Japon kalite standartlarını karşılayan çelik ürünlerini Hindistan'dan tedarik etmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Goyal, “Hindistan çeliği daha ucuz veya Japon çeliğiyle aynı kalitede olsa bile bir şekilde Hindistan'dan alım yapmıyorlar,” dedi.

Bakan, yabancı şirketlerin Hindistan'daki yerel üreticileri ülkeden alım yaparak desteklememesi halinde Hindistan'dan kendilerini ticaret önlemlerine karşı korumasını beklemelerinin doğru olmadığını ifade etti.

Goyal, “Bu benim için endişe verici bir konu, bu adil ticaret değil,” diyerek Japon şirketlere antidamping ve koruma önlemleriyle ilgili konularda Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğüne başvurmalarını önerdi. 

Japon iş dünyası temsilcilerinin Hindistan'ın çelik ithalatına uyguladığı gümrük engellerine ilişkin sorularını yanıtlayan Goyal, Hindistan'ın düşük kalite çelik ürünleri ithalatına yalnızca %12 oranında koruma vergisi uyguladığını ve bu oranın ABD ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük çelik ithalatçılarının uyguladığı oranlardan çok daha düşük olduğunu söyledi.

Çelik ithalatına yönelik koruma vergisi ilk yıl olan 2025-26 mali yılında %12 olarak uygulanırken, 2026-27 mali yılında %11,5'e ve 2027-28 mali yılında %11'e düşürülecek.

Goyal, Hindistan'ın koruma vergisini yalnızca düşük kalite çelik ürünlerine uygulayarak dengeli bir yaklaşım benimsediğini ve yüksek kalite çelik ürünlerinin serbestçe ithal edilebildiğini belirtti.

Etiketler: Hindistan Japonya Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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