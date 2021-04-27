Hindistan merkezli Mandovi Pellets üretime yeniden başlayacak

Salı, 27 Nisan 2021 14:14:40 (GMT+3) | Kalküta

Chowgule Group’un bağlı kuruluşu Mandovi Pellets Limited’tan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Goa eyaletinde yer alan pelet tesisinde üretimin yeniden başlayacağı belirtildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, maden ruhsatlarının ihale yolu dışında yenilenmesinin yasak olduğuna karar vererek demir cevheri faaliyetlerine getirdiği yasak doğrultusunda, tesis 2012 yılında kapatılmıştı.

Söz konusu yetkili, 1,5 milyon mt taleple pelet tesisisin üretime başlayacağını söyledi. Ayrıca, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetlerinin halen kapalı olması nedeniyle hammaddenin, Orissa, Chattisgarh ve Karnataka gibi eyaletlerden temin edileceğini de ekledi.

Chowgule Group’un Genel Müdürü Padma Chowgule, “Faaliyetlerimizin yeniden başlayacak olması şirketimizin hızla büyümeyi umduğu madencilik ve hammadde sektörüne yoğunlaşmasını destekliyor,” dedi.