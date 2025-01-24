Hindistan limanların elleçleme kapasitesini 2047’ye kadar 10 milyar mt’a çıkaracak

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarband Sonowal, yerel limanların toplam elleçleme kapasitesinin 2047 yılına kadar yıllık 10 milyar mt seviyesine çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Sonowal, “Büyük limanların elleçleme kapasitesi şu an yıllık 820 milyon mt seviyesinde yer alıyor. 2014 yılından bu yana elleçleme kapasitesinde %47 artış olduğu ve limanların toplam kapasitesinin son 10 yılda iki kat artarak 1,63 milyar mt seviyesine çıktığı görülüyor,” dedi.

Bununla birlikte hükümetin iki mega liman projesi üzerinde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Bu projelerin Hindistan’ın en büyük konteyner tesisi olması planlanan Maharastra’daki Vadhavan limanı ve küresel aktarma rotalarını yakalamayı amaçlayan Büyük Nikobar Adası’na bağlı Galathea Körfezi’ndeki Uluslararası Konteyner Aktarma limanı olduğu vurgulandı.

Sokowal sözlerine, “Konteyner bekleme süresi üç güne düşürüldü ve gemilerin dönüş süresi 0,9 güne çıkarılarak birçok gelişmiş ekonomi geride bırakıldı. Hindistan’daki 9 dokuz liman şu an Dünya Bankası Konteyner Limanı Performans Endeksi 2023 listesinde yer alırken, Vishakhapatnam limanı adını dünyanın en büyük 20 limanı arasına yazdırdı,” şeklinde devam etti.